Bestes Geschäftsergebnis jemals für die Vereinigten Bühnen Wien

Auch beim „Spitzentuch der Königin“ lag die Auslastung bei über 90 Prozent. Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis bei „Die Verlobung im Kloster“, Premiere ist am 26. März. Und am 10. April präsentiert Herheim sein neues Programm. Ich hoffe, dass wir die Euphorie in die nächste Saison mitnehmen können.

Weil das Theater an der Wien saniert wurde, mussten wir im Museumsquartier spielen. Dort waren die Möglichkeiten beschränkt. Wir sind jetzt gut angekommen im Theater an der Wien, Menschen stehen mit „Suche Karte“ vor dem Eingang.

Die Wiener Festwochen haben sich immer über die hohe Miete fürs Theater an der Wien, rund eine Million Euro pro Monat, geärgert. Man sprach von Querfinanzierung, denn der Operndirektor spart sich ja in der Zeit eine Produktion. Zudem hieß es, dass die Festwochen nicht aus dem Vertrag rauskämen. Aber heuer sind sie gar nicht einquartiert. Was ist passiert?

Es ist ziemlich komplex, das Theater an der Wien wieder in Betrieb zu nehmen. Denn die gesamte Bühnentechnik ist neu. Das ist nicht wie bei einem neuen Auto, in das man nur einsteigt und den Motor startet. In einer solchen Phase ist ein Fremdnutzer eine Komplikation zu viel. Wir werden den ganzen Sommer brauchen, um Arbeitsabläufe zu optimieren.

Und 2026?

Wir sind in Gesprächen. Frühestens 2027, weil die Festwochen im nächsten Jahr andere Pläne haben. Generell, auch wenn die Festwochen selbst Subventionsnehmer sind: Ich bin nur für die VBW-Theater verantwortlich. Ich muss daher den Fremdnutzern die anfallenden Kosten weiterverrechnen. Und zu diesen gehören natürlich auch die Finanzierungskosten des Darlehens.