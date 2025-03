Neuer "Zigeunerbaron" beim Strauss-Jahr: Im Update verheddert

Was tun mit dem „Zigeunerbaron“ , über den die Zeit hinweggegangen ist? Wie mit der Geschichte rund um Liebe und Standesdünkel, Kapitalismus und Kriegstreiberei in der Gegenwart umgehen, ohne dass der Klassiker, von Johann Strauss als große Oper gedacht und konzipiert, nach heutigem Verständnis aus dem auf der Bühne vor einer Drehscheibe postierten Rahmen fällt?

Neu mit Sozialkritik

Am besten neu schreiben, aber sich stringent an die Handlung der Vorlage von 1885 mit dem längst verpönten Z-Wort im Titel halten, dachte sich Roland Schimmelpfennig, der meistgespielte deutsche Gegenwartsdramatiker.

Und die um ein achtköpfiges Streicherensemble erweiterte Osttiroler Musicbanda Franui tat, was sie am besten kann: das Werk musikalisch bis zur Kenntlichkeit unkonventionell bearbeiten, in der Art von Brecht/Weill verfremden, sarkastisch zuspitzen und – wie ihr Leiter Andreas Schett es nennt – „re-komponieren“. Und dabei die bekannten Arien wie Barinkays berühmtes Auftritts-Couplet „Als flotter Geist, doch früh verwaist“ beibehalten.

Bei der Uraufführung von „Das Lied vom Rand der Welt oder Der ,Zigeunerbaron‘“, einer Eigenproduktion von „Johann Strauss 2025 Wien“, am Dienstag im MuseumsQuartier knallt Tobias Moretti als fies-jovialer Fleischfabrikant Kálmán Zsupán eine tote Sau aufs Parkett.