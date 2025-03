"Der Sturm" in St. Pölten: Die digitalen Geister, die wir riefen

Es geht ums Jetzt

Dort, das merkt man auch an den Hipsterfrisuren der Darsteller, ist die Inszenierung von Anne Mulleners nämlich hingemeint, ins Heute. Das kann man machen, das Shakespeare-Werk hält das locker aus, birgt doch unter dessen Stücken der „Sturm“, vielleicht mit dem „Sommernachtstraum“, die höchste Interpretationsnowendigkeit.

Hier nun also verschlägt es Hexensohn, König, den Prinzen und das andere eigentümliche Personal in ein digital abgewickeltes Sozialexperiment: Was heißt Macht eigentlich, was ist beherrschbar am Menschen, an der Natur und an der KI – diese angesichts der heutigen Informations- und kommenden Klimakriege doch nicht ganz unwichtige Frage exerziert Prospero (Michael Scherff) mit einem allsehenden Gottesauge auf seinem Umhang hier durch.

Auf der Bühne schaffen kreisrunde Rahmen eine Art abstrakte Tiefe.