Wien als Filmkulisse: Leichter Rückgang 2022 vor erwartetem Boom

Die Film- und Fernsehbranche hat die Coronapandemie hinter sich gelassen - zumindest übertraf die Zahl der Drehgenehmigungen in Wien 2022 erneut das Niveau vor der Pandemie. Dies gab Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, am Montag bekannt. Dennoch musste man im Vergleich zu 2021 einen Rückgang verzeichnen. So fiel die Zahl der Drehansuchen um 15 Prozent auf 1.102 - lag aber noch leicht über dem Vor-Coronajahr 2019, als man 1.090 Ansuchen zählte.

"Insgesamt liegen wir sehr, sehr stabil über dem Niveau vor Beginn der Pandemie", unterstrich Stoisits. Den Grund für das Minus im Jahresvergleich sieht sie in Projekten, die auf 2023 geschoben wurden, zumal mit 1. Jänner das neue steuerliche Anreizmodell FISA Plus in Kraft getreten ist. Dank dieser neuen Förderstruktur erwarte sie sich künftig einen regelrechten Boom bei der Zahl der Projekte.