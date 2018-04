Weniger Rockfestivals: Selbstfindung nach der „Seuchensaison“

„Sehr, sehr viel Zeit“ sagt Filip Potocki, Geschäftsführer von Arcadia, habe auch er damit verbracht, zu analysieren, warum der Plan nicht aufgegangen ist und 2016 auf dem für 8000 Besucher geeigneten Gelände oft nur 1000 bis 1500 Leute bei seinen Festivals waren – von denen, wie er ehrlich zugibt, viele eingeladen waren.

„Wir wollten viel umsetzen, denn es war unsere erste Saison und noch dazu das 40-jährige Wiesenjubiläum“, sagt er. „Vielleicht war der Plan zu ambitioniert. Aber es war auch das Jahr, in dem Österreich seit Langem wieder einmal bei der Fußball-WM qualifiziert war. Am Tag des geplanten Jazzfests Wiesen spielte Österreich gegen Portugal. Wir mussten absagen – obwohl wir The Roots als Headliner hatten, die in Österreich ewig nicht zu sehen waren.“ Weitere Gründe sieht Potocki im Präsidentschaftswahlkampf. „Da wurde in den sozialen Medien nur Links gegen Rechts diskutiert. Das war ein heißeres Thema als: ,Hast du schon gehört, dass The Roots nach Wiesen kommen?‘“

Es hätte aber gerade hohe Publikums-Aufmerksamkeit gebraucht, um neue Festivalmarken zu etablieren. Beispiel „Summerville“: Ein Festival für Familien mit Kindern, mit Angeboten und Betreuung für die Kleinen und Musik von Zaz oder Damien Rice für die Großen. Aber zu wenige konnten sich darunter etwas vorstellen, zu wenige kamen. Und das, obwohl Arcadia in Wiesen einen Komfort-Campingplatz mit Hütten mit Betten, Strom, WLAN und eigenem Duschbereich installierten.

Abgebaut

Die Hütten sind jetzt wieder abgebaut, bei Arcadia für eine spätere Verwendung eingelagert. Ein weiterer Grund für das, was Potocki heute als „unsere Seuchen-Saison“ bezeichnet, war, dass Wiesen den jungen Leuten kein Begriff mehr ist: „Es gab tatsächlich Leute, die bei der Ortsangabe an die Wiener Wiesn gedacht haben. Und welche, die beim ,Hip-Hop-Open‘ vor der Ottakringer Brauerei standen, weil das Wiesengelände Ottakringer Arena heißt.“ Der wichtigste Grund war aber das Überangebot in diesem Jahr. Denn Tatar stellte seine etablierten Festivals natürlich nicht ein, sondern verlegte sie nach Eisenstadt oder Wien.

Und schon 2015 war mit „Rock In Vienna“ ein weiteres großes Festival dazugekommen. Die deutsche Firma DEAG holte damals Metallica, Kiss und Muse auf die Donauinsel. Genau am Wochenende vor dem „ Nova Rock“.

So warnte Tatar schon vor der Saison 2016 im KURIER-Interview, das sei alles zu viel für den österreichischen Markt. Irgendwann werde es einen großen Knall geben.