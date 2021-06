Veranstalter in Wiesen trennen sich

Die Wiener Veranstaltungsagentur Arcadia Live zieht sich nach zwei Jahren der Zusammenarbeit mit der Bogner Veranstaltungs GmbH aus dem burgenländischen Festivalort Wiesen zurück. „Unüberbrückbare Differenzen hinsichtlich der Zusammenarbeit“ hätten Mitte Dezember zu einer einvernehmlichen Trennung geführt, gab Arcadia Live in einer Aussendung bekannt.

Während der vergangenen zwei Jahre wären zahlreiche Anstrengungen unternommen worden, um den Besuch der Ottakringer Arena in Wiesen für Künstler und Publikum noch attraktiver zu gestalten, hieß es von der Agentur. Sowohl im Vorjahr als auch im heurigen Jahr hätten zahlreiche Besucher in Wiesen begrüßt werden können. Besonders das „Out Of The Woods“-Festival dieses Jahr sei positiv aufgenommen worden. „Eine weitere Zusammenarbeit ist jedoch für die nächsten Jahre aus wirtschaftlichen Gründen seitens der Bogner Veranstaltungs GmbH nicht möglich“, erklärte Arcadia Live.

Seitens der Bogner Veranstaltungs GmbH wollte man keine weiteren Details zur Trennung nennen und verwies auf die Aussendung von Arcadia Live. Man sei aber bereits dabei, für das nächste Jahr zu planen, erklärte Juliane Bogner. Das Publikum dürfe gespannt sein. „Es wird nicht still bleiben in Wiesen.“

Arcadia Live wurde 2015 als neuer Veranstalter für Wiesen präsentiert, was zum Rückzug des damaligen Konzertveranstalters Ewald Tatar aus dem bekannten Festivalort führte.