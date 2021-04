Weltpressefoto des Jahres: "Die erste Umarmung" in Corona-Zeiten

Verheerungen

Fotografen in acht Kategorien wurden ausgezeichnet. Die Corona-Pandemie war in diesem Jahr eines der großen Themen - wie auch die Proteste in den USA nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd und die verheerende Explosion im Hafen von Beirut. An dem Wettbewerb hatten sich 4.315 Fotografen aus 130 Ländern beteiligt. Die beiden Hauptpreise sind mit je 5.000 Euro dotiert. Die Siegerfotos sollen in 50 Ländern in einer Ausstellung zu sehen sein. In Wien zeigt WestLicht ab 10. September alle preisgekrönten Bilder in der World Press Photo Ausstellung 2021.