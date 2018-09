World Press Photo 2018: Weltbeste Pressefotos im Westlicht

Ein Auto rast in eine Menschenmenge, die in Charlottesville gegen eine „Unite the right“ Kundgebung demonstriert. Die Panik in den Augen der Demonstranten während sie durch die Luft geschleudert werden hat Fotograf Ryan M. Kelly als Standbild festgehalten. Zu sehen ist dieses Bild neben vielen weiteren aussagekräftigen Pressefotos im Rahmen der World Press Photo Ausstellung in der Wiener Galerie Westlicht. Die prämierten Werke der Schau, für die sich mehr als 4.500 Fotografen mit über 73.000 Fotos beworben haben, werden bis zum 21. Oktober in der Westbahnstraße zu sehen sein.

Während das durch eine internationale Jury ausgewählte Gewinnerfoto in den vergangenen Jahren bereits im jeweiligen Winter vor der Ausstellung feststand, wurden für die Präsentation 2018/19 eine Shortlist von sechs nominierten Bildern veröffentlicht, sodass die mediale Aufmerksamkeit mehreren Werken zu Teil wird, bevor das Siegerbild gekürt wird. In diesem Jahr waren unter diesen Nominierungen unter anderem eine Serie an Portraits von Mädchen, die von der radikalen Gruppierung Boko Haram entführt wurden und flüchten konnten, und ein Foto, in dem irakische Soldaten im Kriegsgebiet von Mossul einen unbekannten Jungen waschen und versorgen. Auch zu sehen sind Momentaufnahmen des Terroranschlags auf der Westminster Bridge in London, abgelichtet von Fotograf Tony Melville, der zufällig vor Ort war. „Die Frage ist, ob er zur richtigen Zeit am falschen Ort war, oder zur falschen Zeit am richtigen Ort“, so World Press Kuratorin Sanne Schim van der Loeff.

Das diesjährige Siegerfoto, für das Fotograf Ronaldo Schemidt mit 10.000 Euro ausgezeichnet wurde, zeigt den 28-jährigen José Victor Salazar Balzar, der bei Protesten gegen die geplanten Verfassungsreformen von Staatspräsident Nicolas Maduro am 3. Mai 2017 in Caracas bei der Explosion eines Motorrads Feuer fing. Er überlebte mit Verbrennungen ersten und zweiten Grades.