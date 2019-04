Weltpremiere: Leonardo Da Vincis Haarsträhne wird ausgestellt

Eine mutmaßliche Haarsträhne des Renaissance-Genies Leonardo da Vinci wird erstmals in der Öffentlichkeit ausgestellt. Die Haare sollen ab dieser Woche in der Ausstellung " Leonardo lebt" in Leonardos Heimatort Vinci in der Toskana gezeigt werden, wie italienische Medien am Montag berichteten. Mit der Ausstellung wird des Todes des Universalgelehrten vor 500 Jahren gedacht.