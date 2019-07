Weltanschauung - Die besten Bilder von Juni 2019

Ab ins Schaffel

In Südindien herrscht gerade eine Hitzewelle. Die hinduistischen Priester in Koppal finden während ihrer Gebete Abkühlung in Wasser-Schaffeln. Am Wochende wird es auch in Österreich heiß. Bis zu 30 Grad heißt es in den Vorhersagen. (red., 7.6.2019)