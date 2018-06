Die große Enquete: Was soll bloß aus den Medien werden?

ORF: Kooperieren, aber nicht teilen

Eine der wohl wichtigsten Fragen in der aktuellen medienpolitischen Debatte: Gebühren – ja oder nein? Der ORF müsse sich auf jeden Fall so aufstellen, dass er in einem Jahr eine theoretische Volksabstimmung gewinnen könne, meint Generaldirektor Alexander Wrabetz. Und das soll unter anderem durch eine neue Online-Strategie gewährleistet werden, die an das moderne Mediennutzungsverhalten angepasst ist – sprich: Streaming.

Wrabetz will die „TVthek“, in der aktuell die Sendungen des Öffentlich-rechtlichen sieben Tage ab Ausstrahlung online abrufbar sind, zu einem „ORF-Player“ weiterentwickeln. Dieser soll noch im laufenden Jahr realisiert werden. Aktuell hat die „TVthek“ eine Wochenreichweite von 8 %, der neue Player soll in fünf Jahren 90 % erreichen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, seien jedoch rechtliche Anpassungen nötig: Wrabetz fordert etwa einen Wegfall der 7-Tage-Beschränkung und eine Ausweitung auf einen Monat. Auch „online only“-Produktion müsse künftig erlaubt sein.