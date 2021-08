Was hinter der Absage von Netrebkos "Tosca" im ORF steckt

Eigene Ansprüche nicht erfüllt

Hinter vorgehaltener Hand hört man auch, dass Netrebko wisse, dass sie diesmal ihre eigenen Ansprüche nicht erfüllt hätte. Das mag an der stimmlichen Disposition liegen, aber auch an der Inszenierung von Michael Sturminger (eine Übernahme aus dem Jahr 2018 von den Osterfestspielen), in der sie wie ein Fremdkörper wirkt. Offenkundig ist es ihr kein großes Bedürfnis, dass so eine Aufzeichnung ausgestrahlt wird und jahrelang zu finden ist. Die größte Sängerin will nur mit dem Größten an die Öffentlichkeit – irgendwie verständlich. Dennoch fragt man sich, warum es dann für das zahlende Publikum in Salzburg gut genug sein soll.