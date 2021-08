ORF: Salzburger "Tosca"-Übertragung mit Netrebko fällt aus

Es war die letzte große Opernpremiere der diesjährigen Salzburger Festspiele und eine Woche später auch als großes Fernsehereignis vorgesehen: Anna Netrebko in Michael Sturmingers "Tosca"-Inszenierung aus dem Jahr 2018.

Nun wurde der ORF aber von seinen Produktionspartnern bei den Salzburger Festspielen und UNITEL informiert, dass die zeitversetzte ORF-2-Live-Übertragung der Salzburger „Tosca“ am Freitag, dem 27. August um 20.15 Uhr entfällt, wie in einer Aussendung am Montagabend bekanntgegeben wurde. Die an den Aufführungstagen 24. und 27. August geplante TV-Produktion habe "aus organisatorischen und dispositionellen Gründen" abgesagt werden müssen.

Spekulationen und "Tote"

Angesichts dieses dürren Statements gibt es bereits erste Spekulationen, wonach es auch künstlerische Gründe für den überraschenden Entfall geben könnte.

Der ORF zeigt stattdessen ein Ersatzprogramm aus Salzburg - allerdings aus einem ganz anderen Fach: Freitag um 20.15 Uhr läuft die Dacapo-Episode „Zeugenmord“ der Krimi-Reihe "Die Toten von Salzburg" auf ORF 2.