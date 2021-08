Fanny Krausz ist in Wien aufgewachsen und lebt derzeit auch dort, mit Salzburg pflegt sie eine langjährige Beziehung. Im Alter von zehn Jahren hatte sie dort ihre ersten Dreharbeiten, für das Biopic „Marlene“ über die Dietrich. Nach Ferienbesuchen im Salzkammergut wurde Salzburg schließlich ab 2015 zum Teilzeit-Arbeitsort. „Zusammengerechnet hab ich fast zwei Jahre in der Stadt verbracht, natürlich baut man sich da auch was auf“, sagt Krausz. In Salzburg werde sie immer wieder auf ihre Rolle angesprochen, in Wien kaum.

Den Pinzgauer Dialekt ihrer Filmfigur hatte sie sich rasch angeeignet. Eine Freundin, die aus dem Pinzgau kommt, berichtete von einer Bekannten, die nach dem ersten Teil meinte: „He, das klingt ja voll komisch, wenn eine Pinzgauerin versucht, Hochdeutsch zu reden!“ Krausz lachend: „Das war eigentlich das beste Kompliment.“

Die TV-Reihe bietet zwar herkömmliche Krimiunterhaltung, wartet aber immer wieder mit Überraschungen auf. Begonnen hat alles mit einem Ermittler im Rollstuhl, was mittlerweile kaum mehr auffällt. Auch sonst wird Diversität groß geschrieben. Im aktuellen Fall gibt es ein unerwartetes homosexuelles Coming out, das in der Landespolitik für Irritationen sorgt. Krausz: „Eigentlich sollte das wirklich kein Thema mehr sein, ist es aber leider noch. Deshalb ist jedes Format, das solche Dinge thematisiert, wesentlich. Das muss ankommen in der Gesellschaft.“