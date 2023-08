Warum Italienisch Musik in unseren Ohren ist

Das Autofenster heruntergekurbelt, in der einen Hand eine Zigarette, die andere am Steuer. Damals rauchte man noch im Auto und überall anders auch. Aus dem Autoradio sang Toto Cutugno „Sono L’Italiano“ und von Floridsdorf bis ins Mühlviertel sang so ziemlich jeder mit.

Es war das Jahr 1982 und man hatte die Stimme schon Jahre zuvor an Umberto Tozzis „Gloria“ oder, viel früher, an Drupis „Cosi piccola e fragile“ geübt. So klein, so zart war die Traumfrau 1974.

➤ Mehr lesen: Die Top 10 Hits der Redaktion

Zehn Jahr später war Schluss mit klein und zart. Die unfassbar schöne Alice röhrte mit ihrer dunklen, rauchigen Stimme „Per Elisa“ und selbst, wer kein Italienisch verstand, wusste, dass sie dieser Elisa nichts Gutes wünschte. Viele, viele Mütter sangen inbrünstig mit.