Italopop-Legende Toto Cutugno gestorben

"Ich bin ein Italiener. Ein echter Italiener"

Der in der Toskana als Sohn eines sizilianischen Vaters geborene Cutugno gehörte in Italien zu den großen Popstars. 100 Millionen verkaufte Alben bezeugen seinen Ruhm. Insgesamt 15 Mal nahm er an dem legendären Sanremo-Festival als Interpret teil - aber nur einmal gewann er den Wettbewerb: 1980 Mit dem Lied "Solo noi" (Nur wir). Weltbekannt wurde Cutugno 1983 mit seinem Lied "L ́Italiano", dass er beim Songfestival von Sanremo vorstellte. "Ich bin ein Italiener. Ein echter Italiener", sang Cutugno in seinem Lied, in dem er alle nur denkbaren italienischen Stereotype auflistete.