Volksoper spielte im ORF "für Österreich": "Liebeslied an das Publikum“

Denn: „Die Zeit ist sehr schwierig, vor allem für die freischaffenden Kollegen. Da geht es wirklich um das nackte Überleben, um die pure Existenz. Und ich hoffe, die Politik nimmt die Sorgen und die Nöte der Freischaffenden wirklich ernst. Da brauchen wir eine Lösung.“

Stichwort Politik: „Trotz aller behördlichen Einschränkungen hat die österreichische Regierung vieles richtig gemacht. Hier läuft es eindeutig anders als in meinem Land. Auch, weil die Menschen sich großteils an die Regeln halten und nicht so einen Präsidenten haben wie wir. Das weiß ich zu schätzen“, so die gebürtige Amerikanerin und explizite Trump-Gegnerin.