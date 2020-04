Zuhause bei Familie Weltstar: So war die Online-Gala für die New Yorker Oper

Man mag, man kann sich gar nicht vorstellen, was man für ein derartiges Galakonzert zahlen müsste. Renée Fleming, Jonas Kaufmann, Roberto Alagna, Günther Groissböck, Piotr Beczala, Bryn Terfel, Diana Damrau, Joyce di Donato, Anna Netrebko, alle innerhalb eines mehrstündigen Konzerts: Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es Derartiges noch nie gegeben hat.

Es wäre unerschwinglich. Es ist aber auch ein Zeichen der Zeit, dass sich in die Freuden des Opernfanherzes angesichts dieser Namen gleich Bitterkeit mischt. Denn dieses stardurchsetzte Mega-Ensemble sang und spielte (und blödelte) nicht aus glorreichem Nichtsnutz heraus, sondern um die Metropolitan Opera in New York, eines der wichtigsten Häuser der Welt, zu unterstützen. Nein: zu retten. Denn dort fehlen 60 Millionen Dollar Einnahmen. Corona ist ein Kulturfeind.