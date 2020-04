Geisterkonzert der Weltstars: So waren Netrebko und Co in ORFIII

Es folgen per Zuspielung Heldentenor Andreas Schager (an der Gitarre) mit Ehefrau Lidia Baich an der Geige und mit dem Hit „You’ll Never Walk Alone“, gesungen unter einem Baum in Niederösterreich und mit Vogelgezwitscher als Background-Vocals.

Zum Finale wird es wieder klassisch: Yusif Eyvazov singt Donizettis „Una furtiva lagrima“ (aus dem „Liebestrank“) und eine Tosti-Canzone – beides schön. Dann hat Ehefrau Anna Netrebko mit einem Schlaflied (wieder Rachmaninow!) und dem Hit „Mattinata“ einen überragenden Auftritt. Aus München grüßt noch Jonas Kaufmann mit Pianist Helmut Deutsch und Hermann Leopoldis „Kleinem Café in Hernals“. Zuletzt noch ein Duett: Anna und Yusif singen „Non ti scordar di me“, also „Vergiss mich nicht“. Keine Angst. Das wird nie passieren!