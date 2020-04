Star-Konzert auf ORFII mit Netrebko und Co: "Eine kleine Freude“

Auf Radio Ö1 kommentiert Christoph Wagner-Trenkwitz das musikalisch-vokale Geschehen.

Es spielt ein Streichquartett des RSO Wien mit Peter Matzka, Jue-Hyang Park, Martin Kraushofer und Solveig Nordmeyer. Am Klavier begleitet werden die Solisten vom musikalischen Studienleiter der Wiener Staatsoper, Jendrik Springer. Alles Oper heißt es also am Sonntag.

„Wir wollen den Menschen eine kleine Freude machen “, sagen Anna Netrebko und Yusif Eyvazov zu diesem Projekt. Und weiter: „Wir sind zuversichtlich, dass auch diese Zeit vorüber gehen wird und freuen uns auf ein Wiedersehen in der Oper.“