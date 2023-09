Volksoper: Chefdirigent Omer Meir Wellber geht mit Jahresende

Der Musikdirektor der Volksoper Wien, Omer Meir Wellber, verlässt seinen Posten vorzeitig: Bereits mit Jahresende gibt er die Funktion auf. Das wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Seine Dirigate will er erfüllen, gibt aber die Premiere der "Lustigen Witwe" ab. Und zwar an Ben Glassberg, der ihm ab 1. Jänner in dieser Funktion nachfolgt. Glassberg war bisher Erster Gastdirigent an der Volksoper.

Zuletzt hatte es geheißen, dass Omer Meir Wellber parallel zur Volksoper ab Herbst 2025 zwei Jahre Musikdirektor der Staatsoper Hamburg werde und bis Ende August 2027 in seiner Funktion der Volksoper "in vollem Umfang erhalten" bleibe, wie die Volksopern-Chefin Lotte de Beer im Februar in einer Aussendung betonte. Omer Meir Wellber führte persönliche Gründe für seinen Abschied an, mit Hamburg habe die Entscheidung nichts zu tun. Er werde Gastdirigent bleiben, hieß es.