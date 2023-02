Volksopern-Musikdirektor leitet zwei Jahre parallel die Oper in Hamburg

Der Musikdirektor der Volksoper Wien, Omer Meir Wellber, ist ab 2025 zwei Jahre parallel Musikdirektor der Staatsoper Hamburg. Er bleibt bis Ende August 2027 in seiner Funktion der Volksoper "in vollem Umfang erhalten", betonte die Volksopern-Chefin Lotte de Beer in einer Aussendung.

Der Dirigent, der erst im September an der Volksoper angefangen hat, betonte in einer Aussendung, "wie sehr ich mich freue, dass es die Gelegenheit dieses ungewöhnlichen Austausches geben wird". Er wolle sich ab Herbst 2025 auf "beide Standorte konzentrieren". Es solle ein gemeinsames Projekt in Hamburg und Wien geben. "Da gibt es musikalische Verbindungslinien, die ich mit einer Zusammenarbeit der beiden Häuser in neuen Projekten zum Klingen bringen möchte."