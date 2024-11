Mit Verena Titze "erfolgreich ins Burnout"

Tinder, Spritzwein und Stress

In dem eineinhalb Stunden dauernden Stück zeichnet Verena Titze im ersten Teil den Weg ins Burnout nach. Diese Reise Richtung völliger Erschöpfung, die einem selbst irgendwie bekannt vorkommt, macht sie an Regeln fest, an Zweizeilern, damit man sich das auch gut merken kann. Den Boomern im Saal erklärt sie dann recht witzig, was es bedeutet, wenn man von jemanden „geghostet“ wird und wie Dating-Plattformen funktionieren. Denn auch dort kann man sich gut von sich selbst, seinen Problemen ablenken. Titze berichtet über selbstgemachte Erfahrungen bei Dates, die sie mit Investmentbankern und Hipstern, die mit ihren teuren Rennrädern, schlechten Tattoos und Fotos aus der Boulderhalle nerven. Aber Frau macht weiter, wischt und wischt, datet und datet. Denn irgendwann muss er doch kommen, der Prinz ... Auf Tinder und Co. lässt er sich aber selten herbeiwischen.

Verena Titze lässt in ihren gelassen und souverän vorgetragenen Ausführungen tief in die Abgründe einer Ausgebrannten blicken, die 80 Stunden die Woche arbeitet, ständig verfügbar und ständig gestresst ist, deren Chefin mit Napoleon-Komplex dauernd nervt. Zum „Runterkommen“, zur Stress- und Frustbewältigung geht sie täglich in Bars, wo dann beim Spritzwein nach Erlösung gesucht wird. Am Wochenende hält man dann Prosecco-Orgien ab und schießt sich mit Drogen aus dem Leben. Einfach mal den ganzen Druck wegballern.