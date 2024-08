Erreicht die Zensurwelle gegen queere Literatur nun Europa?

Nichts Neues in den USA

In den Vereinigten Staaten sind Gesetze wie jenes in Ungarn sowie Kampagnen gegen Bibliotheken und Schulen schon lange kein Novum mehr. In rund 31 Bundesstaaten (Stand 2022), etwa in Texas oder Florida, drohen Institutionen und Individuen empfindliche Strafen, wenn sie Kindern LGBTQ-Literatur zugänglich machen. Texas ist dabei auch der Bundesstaat mit der höchsten Anzahl an Versuchen, bestimmte Werke aus den Bibliotheks- und Schulregalen zu entfernen. Laut Informationen, des amerikanischen P.E.N.-Clubs wurde in einem Bezirk sogar bereits über die vollständige Schließung der dortigen öffentlichen Bibliothek nachgedacht. Im Lone-Star-Bundesstaat wurden Stand April 2023 über 300 Bücher aus Bibliotheken in elf Bezirken verbannt. In Florida wiederum wurde es Lehrern teilweise verboten, selbst über die im Unterricht verwendeten Materialien zu entscheiden, sollten diese Themen wie etwa Rassismus, Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung behandeln. Schulen müssen nun Medienerzeugnisse, welche sie im Unterricht verwenden, oder ihren Bibliotheken anbieten wollen, durch zertifizierte Medienspezialisten evaluieren lassen. Sollte dieser Pflicht nicht nachgekommen werden, droht den Betroffenen ein Eintrag ins Leumundszeugnis.

Auch in anderen Bundesstaaten traten bereits Gesetze gegen Bücher mit queeren Thematiken in Kraft. Häufig ist nur das reine Vorkommen von LGBTQ-Charakteren ausreichend, um auf dem Radar der Kampagnen zu landen. Hinter diesen Verboten stehen meist rechte Aktivisten, Kirchen und Elterninitiativen, die in der Republikanischen Partei zunehmend Rückhalt und Unterstützer finden. Die konservativen Politiker rechtfertigen ihre Entscheidung unter dem Deckmantel eines Kampfs gegen Frühsexualisierung und der Freiheit der Eltern, ihre Kinder entsprechend den eigenen moralischen Überzeugungen zu erziehen.