Am Fußballplatz: Zwischen Homophobie und Regenbogenfahne

Die Welt des Fußballs ist eine gespaltene, eine, in der einerseits homophobe Schmähgesänge an der Tagesordnung stehen: Schwuler, schwuler … (nachzuhören beim nächsten Wiener Derby kommendes Wochenende). In der anderen Fankurve werden hingegen Regenbogenfahnen geschwenkt und ein offener Umgang mit Homosexualität skandiert.