"Tosca“ bis "Cendrillon": Musiktheater von Klagenfurt bis Wien

"Die spinnen, die Römer" in Linz: Monty Python in Rom überfordert ein junges Ensemble

In der Kategorie anspruchsvolles musikalisches Musiktheater gilt der 89-jährige Amerikaner Stephen Sondheim sowohl als Jahrhundertkomponist und -librettist als auch als Erneuerer tradierter Formen. Nachdem er den Text für Leonard Bernsteins „West Side Story“ geschrieben hatte, komponierte und textete er die intelligente, brachiale Klamauk-Komödie „Die spinnen, die Römer“ (Originaltitel „A Funny Thing Happened on the Way to the Forum“, 1962), die auch vier Jahre später von Richard Lester mit Zero Mostel verfilmt wurde. Monty Python im alten Rom lässt grüßen!

Das Werk hatte nun im Landestheater Linz unter der Regie von Matthias Davids Premiere. Dem Landestheater kann man zu der Entscheidung, 2012 Regisseur Matthias Davids zum künstlerischen Leiter der Musicalsparte zu ernennen, nur gratulieren. Er hat sein Ensemble mustergültig aufgebaut und erhielt auch zahlreiche Preise für seine Inszenierungen.

Doch mit der Wahl des Sondheim-Stückes hat er sein sehr bemühtes, spielfreudiges Ensemble doch überfordert. Gleich am Anfang heißt es „Heute keine Tragödie, es ist Komödie“. Für Komödie oder gar Klamauk bedarf es aber Erfahrung. Die Hauptrollen hat Davids zu jung besetzt. Da gehen zu viele Feinheiten verloren, besonders im ersten Teil. Der ist noch dazu zu lang und hätte Striche gut vertragen.