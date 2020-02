"Don Giovanni" in Graz: Eine reizüberflutete Spaßgesellschaft

Baldige Reizüberflutung

Jeder und jede nimmt sich, was man braucht. In einem modernen, schicken, mehrstöckigen, weißen, verschachtelten Haus ( Annika Haller) hat jeder sein Zimmer und wird schon bei der Ouvertüre mit Riesenprojektionen am Haus vorgestellt. Nur: Projektionen, auch vom Handy, mit dem Giovanni ständig filmt und wo auch alle seine Verflossenen bildlich dokumentiert sind, und das ständige Drehen der Bühne sorgen bald für eine Reizüberflutung.

Vor allem, wenn bei den eigentlichen Ruhepunkten der Oper, wie etwa bei der herrlichen Arie „Dalla sua pace“, sich Donna Anna in Strapsen, mit denen sie meist herumläuft, lasziv in einer Riesenprojektion räkelt: So übermedialisiert im Heute und nicht immer schlüssig, teils banal interpretiert Elisabeth Stöppler Mozarts Meisterwerk. Wenig Dämonie hat auch die Schlussszene, bei der der Titelheld erschossen wird.