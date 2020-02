Grandioses Panoptikum aus dem Leben der Dietrich

Denn Sona MacDonald ist Marlene Dietrich. Sie singt und spielt sich durch das Leben der Jahrhundertgestalt (1901–1992) mit einer Intensität, mit einer vokalen wie darstellerischen Expressivität, die ihresgleichen sucht.

Ob im Hosenanzug mit Zylinder, ob im glitzernden Abendkleid oder auch nur in Unterwäsche – mir herrlich rauchiger, tiefer Stimme zeigt MacDonald die wechselhafte Geschichte der Dietrich in all ihren Facetten.