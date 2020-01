Kritiken: Unruhige See bei "Lohengrin", ein Beethoven-Triumph

„Lohengrin“-Spielserie in Wien: Beczala-Triumph trotz Schwierigkeiten

Leicht hatte es Piotr Beczala bei seinem ersten Auftritt als Richard Wagners Lohengrin an der Wiener Staatsoper nicht: die erste Vorstellung musste er wegen einer Erkältung absagen, bei der zweiten ließ er sich noch ansagen, jedoch ohne Grund, bei der dritten kam der Dirigent Valery Gergiev zu spät (siehe links) und in der letzten konfrontierte ihn, dessen Einspringer, Christian Güttler, am Pult mit einer gänzlich anderen Lesart.