Tipps fürs Wochenende

Es ist Anfang Juni und damit startet auch die Sommerkino-Saison. Die Fülle an Möglichkeiten ist dabei schier endlos. Ein Überblick über die bereits offenen Freiluftkinosäle: "Kino am Dach": Das Programm unter dem Titel "High Lights" beinhaltet bis zum 31. August neben den traditionellen Klassikern und österreichischen Filmen einen Fokus auf das US-Independent-Kino. So wird Indie-Ikone Jim Jarmusch mit Filmen wie "Stranger Than Paradise" und "Mystery Train" ein Schwerpunkt gewidmet und sind mit "A Most Violent Year" und "99 Homes" zwei Filme zu sehen, die bis dato keinen regulären Kinostart in Österreich hatten.

Ab Freitag (3. Juni) geht das Freiluft-Wanderkino "Volxkino" wieder auf Tour. Bis 16. September macht es an ungewöhnlichen Orten wie Parkanlagen, Märkten oder am Gürtel Station, um den Städtern bei freiem Eintritt Unterhaltung zu bieten. Zum Auftakt gibt es Spike Jonzes satirische Groteske "Adaptation" am Karmelitermarkt in der Leopoldstadt. "Stumm & Laut" lautet das Motto am Columbusplatz, wo ab 25. August an vier Tagen historische Stummfilme mit Livemusik gezeigt werden. In Summe umfasst das Volxkino-Programm mehr als 50 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme.

Das Kino am Naschmarkt geht am Freitag (3. Juni) in die zweite Runde. Als Leinwand dient eine Gebäudemauer, auf dem Parkplatz sind Sitzgelegenheiten aufgestellt. Damit die Filmdialoge - welcher Hauptfilm gezeigt wird, ist noch geheim - trotz des Straßenlärms gut zu hören sind, werden Kopfhörer ausgeteilt. Der Eintritt ist frei.

Am 5. Juli startet das Open-Air-Kurzfilmfestival "dotdotdot" im Garten des Volkskundemuseums. Wie viel Eintritt man zahlt, liegt frei nach dem Motto "Pay as you can" im eigenen Ermessen. Geboten werden bis 26. August donnerstags und freitags in Summe rund 200 Kurzfilme plus Rundumprogramm. Der Themenschwerpunkt liegt auf "Tanz und Film - eine Sommerliebe".

Einen Blick in die Zukunft gibt es im Bruno-Kreisky-Park in Margareten zu sehen: Hier läuft seit Montag "Science Fiction im Park". Bis kommende Woche, Donnerstag, werden preisgekrönte Science-Fiction-Klassiker gezeigt. Mit dabei sind beispielsweise " Barbarella" oder "Mission to Mars". Bei Schlechtwetter entfällt die Vorstellung.