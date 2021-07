Menschen über künstlerische Formate ins Gespräch bringen

Ab Samstag ist das Ottakringer Grätzel Sandleiten wieder "In aller Munde". So lautet nämlich das Motto des Kulturfestivals, das die leer stehenden Räumlichkeiten des Sandleitenhofs, Wiens größtem Gemeindebau, bespielen wird. Das Anliegen des seit 2002 von Ula Schneider organisierten Festivals hat sich über die Jahre nicht geändert: Man will mit Kunst und Kultur dezentral liegende Stadtteile beleben, Bewohner zum Nachdenken anregen und Ängste wie Vorurteile gegenüber fremden Kulturen abbauen. Spielerisch.

KURIER: Zum zweiten Mal heißt das Festivalmotto "In aller Munde". Was kann man sich darunter vorstellen? Ula Schneider: Die Idee dahihinter ist, ein niederschwelliges Programm anzubieten, um die Nachbarschaft so weit wie möglich einbinden zu können. Ernährung spricht eine breite Masse an und verbindet. Es geht uns aber nicht nur um das Kulinarische, sondern auch darum, dieses komplexe Thema via Kunst erlebbar zu machen.

Können Sie Beispiele dafür nennen?

Beim Programmpunkt "Nachhaltig ordnen" wird im angrenzenden Supermarkt ein leeres Regal im Rahmen einer Performance eingeräumt – nach bestimmten Kriterien wie Wasserverbrauch, Transportwege und so weiter. Besonders freut es mich, dass wir im Kongresspark unter dem Namen Kahvehane ein temporäres Kaffeehaus mit Performances zu Legenden rund um den Kaffee bespielen werden.