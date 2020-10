Tief gespalten: Menschenbilder aus den USA des 21. Jahrhunderts

Das Buch reiht sich in eine lange Historie von Versuchen, die Essenz der Bewohner eines Landes fotografisch einzufangen: In den 1920er Jahren schickte sich der Fotograf August Sander an, „Menschen des 20 Jahrhunderts“ in einer groß angelegten Serie zu erfassen. Die Schau „The Family of Man“ 1955 im New Yorker MoMA behauptete, mit Fotografie die Universalität menschlicher Empfindungen auf der ganzen Welt zeigen zu können; der Schweizer Robert Frank entwarf aber wenig später auf seinem US-Roadtrip, der zum Buch „The Americans“ führte, ein deutlich brüchigeres Bild.

In einer Zeit, in der sich US-Amerikaner (und nicht nur sie) zunehmend durch Ablehnung der „Anderen“ definieren, kommt eine neue fotografische Status Quo-Analyse also zur rechten Zeit. Sie behauptet nicht, dass alle eine Familie seien. Aber sie beharrt auf der Menschenwürde jedes einzelnen.