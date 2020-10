Trump macht wieder Wahlkampf mit "Sperrt sie ein"-Rufen

Dramatische Fallzahlen

Michigan, einer der umkämpftesten Bundesstaaten bei der bevorstehenden Wahl, erlebt derzeit einen dramatischen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Am Freitag waren nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mehr als 2.000 nachgewiesen - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Bei der Trump-Rallye hielten die Anhänger des Präsidenten kaum die Distanzgebote ein, nicht alle trugen Masken.

Auch in den ganzen USA sind die Zahlen wieder im Steigen begriffen, ebenso wie in Europa - zuletzt wurden 50.000 neue Fälle täglich gemeldet. Dass das Trumps Versäumnis ist, ist für die Demokraten offensichtlich, was auch zu einem massiven Absinken von dessen Popularitätswerte geführt hat – für den Präsidenten hingegen nicht: Er wirft seinem Rivalen Joe Biden sogar vor, die Pandemie nicht handhaben zu können. "Biden wird das Land stilllegen, die Impfungen verzögern und die Pandemie verlängern", sagte Trump am Samstag in Michigan.