Bewaffnete Miliz plante Entführung von US-Gouverneurin

"Kranke und verkommene Männer"

Weil er es versäumt habe, weiße Rassisten zu verurteilen, habe er extremistische Gruppen bestärkt wie jene "kranken und verkommenen Männer", die es auf sie abgesehen hätten, sagte Whitmer. "Wenn unsere Anführer sich mit Inlandsterroristen treffen, sie ermutigen und sich mit ihnen verbrüdern, dann legitimieren sie ihre Handlungen und machen sich zu Komplizen." Eine Sprecherin Trumps wies dies als "haarsträubende Unterstellungen" zurück.

Die mutmaßlichen Verschwörer planten laut Anklageschrift zunächst, 200 Mitstreiter zu rekrutieren, mit ihnen das Kapitol in Lansing zu stürmen und Geiseln zu nehmen. Später hätten sie sich aber darauf verlegt, Gouverneurin Whitmer zu überwachen, um sie in ihrem Ferienhaus zu entführen. Zwei Beschuldigte hätten erwogen, als Ablenkungsmanöver Sprengsätze an einer Autobahnbrücke zu zünden, um die Polizei von Whitmers Haus fernzuhalten, führte Staatsanwalt Andrew Birge aus.