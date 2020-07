Podcast: Treibt Trump die USA in einen Bürgerkrieg?

Donald Trumps Umfragewerte sind seit Corona im Sinkflug. Nun setzt er die tiefen Spannungen zwischen den Menschen verschiedener Hautfarbe und Weltanschauung als Wahlkampfwaffe ein und wiegelt vor allem weiße Wähler auf. Um die Wahlen zu gewinnen, ist ihm jedes Mittel recht. Doch bei den Protesten von Black Lives Matter fallen immer öfter Schüsse, in Austin starb am Wochenende ein junger Mann. Riskiert Trump hier gar einen Bürgerkrieg? Moderator Elias Natmessnig spricht mit USA-Korrespondent Dirk Hautkapp über die aufgeheizte Stimmung in den USA.

