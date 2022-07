The Killers in Wien: Breitbandprogramm mit Schlaghose

Dass The Killers aus Las Vegas, die seit knapp zehn Jahren schon nicht mehr auf Österreich-Besuch waren, nach so vielen Jahren immer noch Stadien und Mehrzweckhallen rund um den Globus füllen, liegt vor allem an ihrem Talent für eingängige Melodien: Auf jedem ihrer bislang veröffentlichten Alben, sieben an der Zahl, befinden sich zumindest zwei Hits. Sie heißen "Mr. Brightside", "Human", "All These Things That I’ve Done", "Smile Like You Mean It", "Somebody Told Me", "When You Were Young" und "My Own Soul’s Warning". Alle diese Songs steht am Dienstagabend auch am Programm.

Den Anfang macht "My Own Soul’s Warning", das gleich einmal die Richtung vorgibt: immer schön Vollgas. Zu einer breiten Wand aus Gitarren und Synthesizern schieb Bass und Schlagzeug ordentlich nach vorne. Wer dabei Details ausmachen möchte, scheitert. Dann besser dem Konfetti zusehen, wie es durch die Stadthalle schwebt. Mehr braucht es nicht, um das Publikum auf seiner Seite zu haben. Schau, wie schön ...