KISS in Wien: Donnerspratzel, Spratzeldonner

KISS-Konzerte beginnen seit 100.000 Jahren gleich. Zuerst kommt die Durchsage: "You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, KISS." Dann macht es Bumm und Zack und Donnerspratzel und Spratzeldonner (um die große Erika Fuchs zu zitieren), die Band schwebt vom Himmel ein, und auf der BĂŒhne ereignet sich eine Mischung aus Christbaumbrand, Festwochen-Eröffnung und Angriff der Klingonen. Danach mĂŒssten sie eigentlich gar nicht mehr spielen, denn das Wichtigste war schon.