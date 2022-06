Green Day live: Befreiende Stadion-Rock-Party mit 45.000 Gleichgesinnten

Mit „Basket Case“ und der Ballade „Wake Me Up When September Ends“ geht es auch schon ins Finale. Gefühlt viel zu früh ist die Show nach dem akustisch vorgetragenen „Good Riddance (Time Of Your Life)“ auch schon wieder vorbei. Denn Green Day bieten ein Rundumpaket, das einfach Spaß macht. Noch so viel mehr, jetzt, wo man es nach zwei Jahren in den eigenen vier Wänden endlich wieder befreit und gemeinsam mit 44.999 Gleichgesinnten zelebrieren darf. Die Tatsache, dass der Sound im Ernst-Happel-Stadion nicht überall optimal war, geht in dieser Freude unter.