Imagine Dragons in Wien: Konfetti für die Ukraine

Andreas Gabalier

Alles bei der Show war bis ins kleinste Detail geplant, auf große Show gebürstet, Las Vegas eben. Imagine Dragons sind laut, bunt, amerikanisch – und sehr professionell. Ihren Sound legen sie breit an, die Texte sind mal banal, mal sehr persönlich. Musik, die weltweit Millionen von Menschen begeistert: Sie kaufen ihre Alben, streamen ihre Lieder auf Spotify und lassen die Band-Kasse klingeln. Damit der Geldfluss nicht abreißt, werden fast täglich News in Form von hübschen Bildern oder kleinen Filmchen auf Social Media geteilt. Ihr neues, am 1. Juli erscheinendes Album „Mercury – Act 2“ stellt die Band zum Beispiel heute, Freitag, in Wien via Livestream auf Instagram (@imaginedragons) vor. Die Leitungen werden glühen.

Ihr seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Night Visions“ (2012) anhaltender Erfolg steht aber im starken Kontrast zur attestierten Qualität: Der Slipknot-Sänger Corey Taylor nannte sie kürzlich gar „die schlechteste Band der Welt“, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Was hingegen stimmt, ist die Tatsache, dass ihre Alben von der Kritik selten euphorisch besprochen werden. Wenn man so will, dann haben Imagine Dragons etwas mit Andreas Gabalier gemeinsam: Von den Kritik verschmäht, aber Stadien füllen sie. Auch das Erst-Happel-Stadion war fast ausverkauft, die Stimmung besser als bei einem Heimspiel der Österreichischen Nationalmannschaft.

Musikalisch kam an diesem Abend jeder auf seine Rechnung: Es gab opulente Pop-Momente mit stampfenden Beats, Hip-Hop-Exkurse, die Gitarren duften mal schrammeln, mal rocken, mal funky klingen und sogar Synthesizer bekamen ihre Einsatzminuten. Ein Konzert wie ein Buffet: Für jeden war etwas dabei.

Songs wie "Whatever It Takes", "It’s Ok" sind allesamt Hits, die wochenlang und mehrmals täglich in den unterschiedlichsten Formatradios rotieren dürfen. Alles klingt dabei vorhersehbar. Soll es auch. Denn wo Imagine Dragons drauf steht, soll auch Imagine Dragons drinnen sein. Ähnlich wie bei Coca-Cola