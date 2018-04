Imagine Dragons in Wien: Alle Hits und Tonnen von Konfetti

Breiten Raum nehmen die Songs des jüngsten Albums „Evolve“ ein. Fast alle sind zu hören, und die Wiener lieben jeden Ton davon. Sie haben dieses Album schließlich wie wild gekauft - so, dass Imagine Dragons kurz vor der Show dafür österreichisches Platin verliehen bekamen.

Ein weiterer Pluspunkt der Show: Reynolds weiß, wie er die Massen handhaben muss, setzt während der Songs auf große Gesten und bei den Ansagen auf Nahbarkeit und verlässlich effektive Aussagen. „Vergesst Rassen, Klassen und Genderfragen, seid heute ganz hier“, sagt er eingangs. „Verbreitet Frieden“, wünscht er sich gegen Schluss. Und vor dem Hit „Demons“ erzählt er von sich selbst: Wie er vor vielen, vielen Jahren depressiv war, damals dachte, mit dieser Krankheit nichts von dem erreichen zu können, was er sich erträumt hatte, aber doch ein große Zukunft vor sich hatte. Fazit: „Man kann Depressionen überwinden. Das Leben ist immer lebenswert!“

Ganz kann all dieses solide Show-Handwerkszeug aber immer noch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Imagine Dragons nicht die kreativsten Songwriter sind. Ja, sie haben zum Beispiel mit „It’s Time“, „Radioactive“ und „On Top Of The World“ einige gute Hits. Aber die Melodien und Akkordstrukturen ihrer Songs sind doch sehr herkömmlich, zeigen wenig Phantasie oder Originalität. Auch die Instrumentierung benützt und verwertet ergeben und dankbar den Kanon der letzten Jahrzehnte Pop-Musikgeschichte, trägt aber nichts Innovatives dazu bei. Das reicht - mit so einem enthusiastischen Publikum wie in Wien - für einen netten Abend. Nicht aber für ein imposantes, herzerfrischendes Konzert-Erlebnis.