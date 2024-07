Mehr bedeutet mehr: So lautet wohl das Motto des Monats, denn im August folgt ein großes Konzerthighlight auf das andere.

Internationale Superstars haben sich gleich für mehrere Auftritte in Österreich angekündigt, insbesondere im Wiener Ernst-Happel-Stadion wird es in den kommenden Wochen laut. Aber nicht nur dort. Wer also keine Tickets für eines der drei Konzerte von Taylor Swift (8., 9. und 10. August) ergattert hat, kann sich mit anderen hörenswerten Erlebnissen trösten.

90s-Nostalgie im Prater Feiern auf der Kaiserwiese zu Eurodance-Klängen von anno dazumal kann man am 3. August bei der "90s Super Show". Nach zwei Jahren Pause kehrt das Format nach Österreich zurück, mit dabei sind abermals Acts aus der Ära von VIVA und MTV: Neben Culture Beat, East17, Loona, Captain Jack, Masterboy, Fun Factory, Captain Hollywood Project oder Aquagen werden auch Lasershows, Konfettikanonen und natürlich viele knallige Outfits geboten. Moderiert wird die schrille Zeitreise von VIVA-Urgestein Mola Adebisi, los geht es ab 15.00 Uhr.

Provinz, Placebo und Faber in der Arena Die Arena hat im August gleich mehrere Zuckerl zu bieten: Die deutsche Indiepop-Band Provinz gehört aktuell zu den angesagtesten Festival-Acts bei Musikfans der GenZ (aber nicht nur). Auf ihrer "Heimweg"-Tour stoppen die vier jungen Herren nun am 4. August Open Air in Wien.

Ebenfalls unter freiem Himmel geht es am 14. August mit Placebo weiter. Mit im Gepäck haben Brian Molko und Stefan Olsdal viele Hits ihrer fast 30-jährigen Bandgeschichte sowie ihres aktuellen Albums "Never Let Me Go".

weiter. Der Monat in der Arena endet mit zwei Konzerten des Schweizer Singer-Songwriters Faber, der sein brandneues Album "Addio" zum Besten geben wird. Der 29. August ist bereits ausverkauft, für die Zusatzshow am 28. gibt es noch Tickets.

TayTay-Mania in Wien 1, 2, 3 - LGB! In Wien wird es von 8. bis 10. August vor Freundschaftsarmbändern und Glitzer-Outfits nur so wimmeln: Taylor Swift macht auf ihrer gigantischen "The Eras"-Tour ihren ersten Live-Besuch in Österreich. Alle drei Konzerte im Happel-Stadion waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nach ihren sieben Shows in Deutschland legt der US-Popstar noch drei Stopps in Warschau ein, bevor es dann nächste Woche in Wien losgeht. Mit dabei als Support ist die US-Band Paramore.

Lenny Kravitz vor der Burg Clam Auch in Oberösterreich spielt die Musik: Im Mühlviertel haben sich in diesem Sommer wieder einige namhafte Künstler angekündigt. Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 schafft es etwa US-Musiker Lenny Kravitz heuer zur Burg Clam, wo er am 11. August die Meierhofwiese rocken wird. Mit im Gepäck hat der vierfache Grammy-Preisträger sein neues Album "Blue Electric Light".

Ed Sheeran und Gigi D'Agostino am Frequency Ed Sheeran gibt heuer ebenfalls ein Gastspiel in Österreich: Der Popstar gastiert am 14. August, einen Tag vor dem Frequency Festival, am Open-Air-Gelände des VAZ in St. Pölten. Kein schlecht gewählter Termin, ist am Folgetag (15. August) schließlich ein Feiertag. Das Festival wurde heuer somit um einen vierten Tag verlängert. Ebenfalls zugegen am Frequency ist DJ und Musikproduzent Gigi D’Agostino. Nachdem Partygäste zu seinem 25 Jahre alten Hit "L'Amour toujours" rassistische Parolen grölten (der KURIER berichtete), geriet der Italiener in den vergangenen Monaten immer wieder in die Schlagzeilen, zahlreiche Clubs kündigten an, den Song nicht mehr zu spielen. Am Festival in St. Pölten wird das Lied wohl ebenfalls von der Setlist gestrichen.

Vier Mal Coldplay im Stadion Der Swift-Marathon ist nicht genug, im Happel-Stadion geht es im August gleich weiter: Die britische Band Coldplay macht nämlich auf ihrer "Music Of The Spheres"-Tour für ganze vier Termine in Wien Halt (21., 22., 24. und 25. August). Damit ist Coldplay die erste Band, die vier Konzerte in Folge im Ernst-Happel-Stadion spielt (mit einem Tag Unterbrechung). Alle vier Abende sind ebenso bereits restlos ausverkauft.

Pizzera & Jaus in der Staatsoper Das heimische Duo liefert sich ein "Intermezzo" in der Wiener Staatsoper: Mit ihrem aktuellen Programm "Comedian Rhapsody" stehen Paul Pizzera und Otto Jaus am 22. August auf der großen Bühne des Hauses am Ring. Die Vorfreude der Fans auf den Abend war offenbar entsprechend, Tickets sind nämlich keine mehr verfügbar. Zum ersten Mal zu zweit dort, ist das für die beiden trotzdem keine Premiere – immerhin hat Jaus dort schon von Kindesbeinen an mit den Wiener Sängerknaben gesungen, während Pizzera bei einer Live-Aufzeichnung seines Podcasts "Hawi D'Ehre" bereits mit Gabi Hiller und Philipp Hansa auf der Bühne der Staatsoper geplaudert hat.

Peter Cornelius am Domplatz Zurück nach Oberösterreich, genauer gesagt zu "Klassik am Dom": Linz ist "Reif für die Insel", wenn Liedermacher Peter Cornelius Open Air vor dem Mariendom gastiert. Wie gewohnt mit Gitarre in der Hand, begleitet von Bass, Schlagzeug und Keyboards, serviert Cornelius seinen Fans am 24. August Klassiker wie "Segel im Wind" oder "Du entschuldige i kenn di".

Wanda in der Festung Die Wiener Band Wanda verarbeitet auf ihrem neuen Album "Ende nie" Herausforderungen und Schicksalsschläge: Im Herbst 2022 starb Keyboarder Christian Hummer, im Vorjahr musste sich Sänger Marco Wanda zudem von seinem Vater verabschieden. Das alles zu verarbeiten ist nicht einfach, die Band hat es trotzdem versucht. Wie das live klingt, gibt es am 30. August im stimmungsvollen Ambiente der Festung Kufstein in Tirol zu hören.

Attwenger am Dachstein Ein "Konzert in luftigen Höhen" wartet zum Monatsende noch im Salzkammergut: Das Duo Markus Binder (Schlagzeug) und Hans-Peter Falkner (Akkordeon) gilt als eine der innovativsten Bands Österreichs und verschmilzt Elemente des Folk mit Punk, Rock, Hip-Hop und Elektro. Am 31. August erklimmen Attwenger den Dachstein und spielen dort erstmalig am Gipfel.