Paul Pizzera: "Es hat einen Date-Charakter"

Die größte Herausforderung bei den Aufnahmen des Podcasts sei die Terminfindung, wie Hiller verrät. "Manchmal gehen wir völlig blank rein, weil es einfach schwierig ist, dass drei Personen einmal die Woche einen Termin finden, um eine Stunde lang zu telefonieren."

Wenn die Folge erst einmal im Kasten ist, wird übrigens (fast) nichts geschnitten. "Naja, ein paar derbe Witze von den beiden schon", grinste Gabi Hiller mit Blick auf Philipp Hansa und Paul Pizzera.

Ö3-Weckermoderator Philipp Hansa sieht die wöchentliche Folge für die Hörer auch als eine Art Zufluchtsort. "Brandaktuelle Sachen haben wir natürlich drin, aber im Großen und Ganzen ist es eine Flucht aus dem Alltag."

Brandneu ist auch die aktuelle Single von Paul Pizzeras zweitem Musikprojekt (neben "Pizzera & Jaus") "Aut of Orda", "Mi Amor". "In mir sind noch so viele Sachen, die einfach rausmüssen. Mir gibt das wahnsinnig viel und ich brauche das zur Selbstverwirklichung", erklärte er, wie er sein enormes Arbeitspensum schafft.

Privat gab er kürzlich die Trennung von Schauspielerin Valerie Huber bekannt, wollte aber – wie auch schon auf Facebook angekündigt – nicht mehr dazu sagen. Nur so viel: "Mir gehts super und ich freue mich auf alles, was mir privat und beruflich bevorsteht."