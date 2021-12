5 Tage nonstop zusammen: Was Kratky, Hiller und Knoll daran nervt und was sie freut

Andi Knoll

1) Ich freue mich auf das Ö3-Weihnachtswunder, weil ... es mittlerweile für mich zu Weihnachten gehört wie die Kiachln (Anmerk.: Bauernkrapfen) am Christkindlmarkt. Und weil ich genau vor all den Köstlichkeiten zumindest für fünf Tage weggesperrt bin. Aber vor allem, weil es Millionen Euro an Hilfe für Menschen bringt, denen wir damit das Gefühl geben können, dass sie nicht allein sind in ihrer schweren Situation.

2) Die größte Herausforderung für mich dabei ist, ... nicht zu früh schon zu viel zu tanzen, sonst geht die Kondition aus. Wobei, ohne Publikum vor der Scheibe macht man ja leider eh nicht ganz so viel Schabernack.

3) In meinem Koffer darf auf keinen Fall fehlen ... Ohrenstöpsel, ich hab einen leichten Schlaf. Zahnbürste und Deo – da freuen sich die anderen.

4) Zum Einschlafen brauche ich unbedingt ... einen zweiten Polster. Also auf einem bette ich meinen Tiroler Sturschädel und den anderen brauche ich zum Knuddeln.

5) Ich halte mich wach, indem ich ... tanze, singe und schon immer wieder daran denke, warum wir das eigentlich machen.

6) An meinen Kollegen nervt mich am meisten ... nichts! Zumindest bin ich nicht so blöd, das hier auch noch schriftlich festzuhalten. Aber im Ernst: So richtig nerven tut mich gar nix an den beiden.

7) Und ich schätze an ihnen am meisten,... dass man perfekt Pingpong spielen kann. Es kommt immer was zurück in einem Gespräch. Man muss nicht lange vorher Dinge besprechen, sondern es flutscht einfach.

8) Wenn ich nichts zu essen bekomme, dann werde ich... das 120 Stunden leicht aushalten.

9) Wenn meine Kollegen schnarchen, dann ... mache ich ein Schmatzgeräusch, dann hören "sie" meistens auf, und mit "sie" meine ich ihn!

10) Nach dem Ö3-Weihnachtswunder freue ich mich am meisten auf ... mindestens zwei Kiachln.