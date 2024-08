Studie: Kunst reduziert Fremdenfeindlichkeit und erhöht Mitgefühl

Kann Kunst die Einstellungen von Menschen verändern und sie empathischer machen? In einer neuen Studie befassten sich Forschende von der Universität Wien mit dieser Frage und konnten zeigen, dass sich Ausstellungsbesuche positiv auf die Offenheit gegenüber eingewanderten Personen auswirken können. Bis zu einer Woche lang kann der Effekt anhalten und die Hilfsbereitschaft beeinflussen, wie das Team im Journal „Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts“ berichtet.