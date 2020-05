Kommentar: Ein Lob des Kunstraums

Der Weg zu dieser Erfahrung führt notwendigerweise weg von großen Gruppen – nach dem Ablegen von Mänteln und Taschen an der Museumsgarderobe geht man nicht selten über massige Treppen oder durch längere Gänge, die für den Geist wie Dekompressionskammern wirken. Der Mindestabstand zu anderen Personen ist eigentlich das, was jeder Besucher hier anstrebt – und in den allermeisten Museen, abseits der so genannten „Blockbuster“-Ausstellungen, ist er auch ohne weiteres zu erreichen.

Zwischen Kunstwerk und Besucher wird ohnehin seit langem ein Mindestabstand eingefordert, wie jeder, der schon einmal irrtümlich eine Lichtschranke überschritt, bestätigen kann. Und doch ist der Kontakt, der sich in der normalen Distanz zu einem Kunstobjekt entspinnen kann, intensiver als bei den meisten gesellschaftlichen Ereignissen: Ein Altmeistergemälde etwa bringt nicht nur die Sitten und Gebräuche einer vergangenen Zeit buchstäblich nahe, sondern auch die Sichtweise des Künstlers, die Materialien seiner Werkstatt, die Formeln und Ideen, an denen er sich orientierte. Objekte zeitgenössischer Kunstschaffender tragen nicht nur die Geschichte des jeweils verwendeten Materials in sich, sondern die vielen Denkstränge, die erlaubt haben, dass ein solches Ding auch als Kunst ins Museum kommen konnte.