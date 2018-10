Kunst und Verletzung: Wenn Bilder „Aua“ schreien könnten

Der Barockkünstler Gian Lorenzo Bernini ersann einst ein Bild, auf dem Jesus am Kreuz hoch in der Luft zu schweben scheint. Aus seinen Wunden spritzt das Blut in hohem Bogen, die ganze Landschaft unter ihm ist in einem Blutmeer versunken. Bernini, heißt es, wollte das Bild im Moment seines Todes betrachten können, sodass seine Sünden im Blut ertränkt würden. Das Originalgemälde gilt heute als verschollen, doch es wurde vielfach reproduziert: Eine Version hängt in der Schau „Zeig mir deine Wunde“ im Wiener Dommuseum (bis 25.8.’19).