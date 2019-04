Streaming: Junge Hörer haben 100 Sekunden Aufmerksamkeit

Heute, Donnerstag, werden im Volkstheater wieder die Amadeus Awards vergeben, die Preise für den heimischen Musikmarkt (21.55 Uhr, ORFeins). Dietmar Lienbacher, Chef von Sony Music Austria und Präsident des heimischen Musikwirtschaftsverbandes IFPI (der den Amadeus veranstaltet), sagt: Dass eine Musikproduktion im digitalen Markt ihr Publikum findet, wird „ob der steigenden Zahl an Einfallstoren immer schwieriger“.

KURIER: Zum Thema Musik und Digitalisierung: Wo steht Österreich?

Dietmar Lienbacher: Digital liegt jetzt erstmals in der Geschichte leicht vorne. Wir sind nicht so weit fortgeschritten wie andere europäische Länder oder auch die USA, wo die Haushaltspenetration über 50 Prozent liegt. Im Streaming ist die Demografie aktuell eine jüngere. Den größten Teil bilden die 15- bis 29-Jährigen, wobei der harte Kern bis 19 Jahre alt ist. Die alte Regel „Hit macht Album fit“ ist heute nicht mehr so maßgebend. Der ältere Konsument, also jenseits der 30, wird sein Hörverhalten nicht wesentlich ändern, auch wenn er das Streaming für sich entdeckt.