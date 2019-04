Amadeus Awards 2019: Lebenswerk für die EAV

Am 25. April wechseln im Wiener Volkstheater wieder zahlreiche Amadeus Awards den Besitzer. In 13 Kategorien werden heimische Künstlerinnen und Künstler mit dem österreichischen Musikpreis geehrt. Die größten Chancen auf zumindest einen Preis hat wieder einmal Andreas Gabalier, der gleich dreimal gewinnen könnte. Ob der „Alpen-Elvis“ und selbst ernannte „Volks-Rock’n’Roller“ bei der Preisverleihung anwesend sein wird, steht aber laut Veranstalter „noch in den Sternen“. Denn seit seiner – ähm – fragwürdigen Dankesrede im Jahr 2015, für die es viel Kritik und Buhrufe gab, lässt er sich die Grammophone lieber per Post nach Hause schicken.

Album des Jahres

Für Anja Plaschg alias Soap&Skin sorgte bereits die Nominierung von Gabalier für Unmut und eine Absage: Sie ließ kurz nach der Bekanntgabe ihrer Nominierung in der Kategorie „Album des Jahres“ bereits im Vorfeld die Veranstalter via Instagram wissen, dass sie den heurigen Amadeus Awards fernbleiben wird. „Danke, aber nein danke“ betitelte sie ihren Eintrag: „Mich in derselben Kategorie sowie in derselben Veranstaltung mit einem Möchtegern-Magnat zu wissen, der sein reaktionäres, nationalistisches, chauvinistisches und sexistisches Lebenskonzept zu kommerzialisieren weiß und hier Anklang findet, entsetzt mich derart, dass ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen werde“, heißt es darin.