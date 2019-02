Streaming dominiert erstmals österreichischen Musikmarkt

Österreichische Musik weiterhin sehr gefragt

Die Erfolgswelle österreichischer Musik hält an: Mit „Vergiss mein nicht“ - der aktuellen Veröffentlichung von Andreas Gabalier - dem „Unerhört Solide“ Erfolgsalbum von Pizzera & Jaus, mit „Palmen aus Plastik 2“ der Superstars aus dem Rap-Genre Bonez MC & Raf Camora, dem Neujahrskonzert 2018 der WienerPhilharmoniker unter Riccardo Muti und mit Wanda´s Dauerbrenner „Niente“ schafften es fünf österreichische Alben unter die Top 10 der Album-Verkaufscharts. Bei den Singles-Jahrescharts konnten sich Bonez MC & Raf Camora mit „500 PS” und Josh. mit seinem Hit „Cordula Grün“ gegen starke internationale Konkurrenz unter den Top 10 platzieren.

Top 10 Alben-Verkaufscharts 2018:

1. Vergiss mein nicht - Andreas Gabalier

2. ÷ - Ed Sheeran

3. Helene Fischer - Helene Fischer

4. Unerhört Solide - Pizzera & Jaus

5. Palmen aus Plastik 2 - Bonez MC & Raf Camora

6. Mama Mia! Here We Go Again - Soundtrack

7. Neujahrskonzert 2018 - Wiener Philharmoniker/ Riccardo Muti

8. Tumult - Herbert Grönemeyer

9. Soundtrack - A Star Is Born Lady Gaga & Bradley Cooper

10. Niente - Wanda

Unter die Top 100 schafften es insgesamt 26 österreichische Alben.

Top 10 Singles-Verkaufscharts 2018:

1. In My Mind - Dynoro

2. Nevermind - Dennis Lloyd

3. Bella Ciao - El Professor

4. Solo - Clean Bandit feat. Demi Lovato

5. 500 PS - Bonez MC & Raf Camora

6. These Days - Rudimental feat. Jess Glynne & Macklemore & Dan Caplen

7. Friends - Marshmello & Anne-Marie

8. One Kiss - Calvin Harris & Dua Lipa

9. Cordula Grün - Josh.

10. Rise - Jonas Blue feat. Jack & Jack

Wie werden in Österreich Streams bei den Charts berücksichtigt?

Streams werden schon seit 2014 in die Single-Charts mit eingerechnet, seit 2017 auch in die Album-Charts. Im Oktober 2018 wurde die Regel eingeführt, dass maximal die Top 3 meistgestreamten Titel aus einem Album in die Single-Charts einfließen können. Alle anderen Streams eines Albums zählen für die Albumcharts, es geht also kein Stream verloren. Und nur die am häufigsten gestreamten Songs – also die Hits - sind in den Single-Charts.

Bei den Single-Charts werden Streams im Verhältnis 100:1 hinzugerechnet (d.h. 100 Streams = 1 Single), bei den Album-Charts beträgt das Verhältnis 1.000:1 (1.000 Streams = 1 Album)