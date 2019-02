Streaming: Das große Geld hinter den kleinen Centbruchteilen

Das ist, nach Jahren des Niedergangs, eine spannende Nachricht. Aber nicht für alle. Die großen Gewinner sind, wie immer, die Plattformen und nicht die, die den Content beisteuern. Die Künstler werden bei Streaming wie bisher für Airplay im Radio entlohnt – das war einst die Butter, nicht das Brot (das war der Tonträgerverkauf).

Zwischen Spotify und dem Radio aber ist ein entscheidender Unterschied: Die Plattform macht den Musikkauf völlig unnötig. Man kann jeden Song hören, wann man will und sooft man will. Das konnte man früher nur, wenn man einen Tonträger erwarb, im Radio war man abhängig vom Programmmacher. Wer erinnert sich noch an das Warten, bis ein bestimmtes Lied kam, und das hektische Drücken auf den Aufnahmeknopf des Kassettendecks? Nun aber gibt es dank Streaming einen besitznahen Zustand aller Musik für den Gegenwert einer CD pro Monat. Wer soll da noch was kaufen?

Auch YouTube lebt hervorragend u. a. von Musik (und schüttet Mini-Summen aus).

Und noch etwas ist passiert, etwas, das relativ viel der überschäumend selbstverliebten Online-Rhetorik aushebelt. In den Urzeiten des illegalen Musikdownloads (um die Jahrtausendwende) wurde dieser in eine schöne Gesamterzählung verpackt: Das Internet werde, so hieß es, die Künstler befreien, aus den Zwängen der bösen Plattenfirmen, die die Kreativität unterdrücken und die Künstler übervorteilen. Musiker und Publikum werden sich ohne Label im direkten Online-Austausch gemeinsam auf allerhöchste Qualität und Freiheit einigen (und gut davon leben).